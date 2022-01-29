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Turgutluspor, Çorum deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor, Çorum deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta galibiyet alamayan Turgutluspor yarın deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

ÇORUM (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta galibiyet alamayan Turgutluspor yarın deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda Fatih Tokail'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay, Çorum FK maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi. Hafta içinde iç sahada oynaması gereken Sarıyer maçı ertelenen Turgutluspor'da Gülay, "Maça iyi hazırlandık. Galibiyetten başka düşüncemiz yok. Zor deplasman ama istediğimizi alacağız" dedi.Başkan Ahmet Daşkan da deplasmandan 3 puanla dönen taraf olacaklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

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