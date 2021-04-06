Turgutluspor çıkış arıyor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Eyüpspor'a deplasmanda 2-0 kaybedip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Turgutluspor, yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Eyüpspor'a deplasmanda 2-0 kaybedip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Turgutluspor, yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ege ekibinde kart cezalısı Kadir Yazıcı maçta görev alamayacak. Turgutluspor'un başında henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Abdullah Ercan, Tarsus müsabakasını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Turgutluspor grupta 48 puanla 8'inci sırada yer alıyor.
- Turgutlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı