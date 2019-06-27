Turgutluspor Biçer'i bekliyor



TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutlspor, teknik direktör Cüneyt Biçer'le imza aşamasına geldi. Eski çalıştırıcısı Ahmet Duman'la karşılıklı yollarını ayıran kırmızı-siyahlıların 43 yaşındaki Biçer'le ufak pürüzleri de giderdiği öğrenilirken, imzaların hafta sonuna kadar atılacağı kaydedildi. Kariyerinde Azerbaycan'ın 1'inci Lig takımlarından Hazar Lenkeran'la kupa şampiyonluğu yaşayan Cüneyt Biçer, Altay'da da 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: DHA