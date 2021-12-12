Turgutluspor Başkanı Daşkan: "Galibiyeti camiamıza armağan ediyorum"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un başkanı Ahmet Daşkan, Etimesgut Belediyespor'a karşı elde ettikleri galibiyetten dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik ederek, "Aldığımız galibiyeti camiamıza armağan ediyorum" dedi.

Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan, 17. hafta mücadelesinde Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Daşkan, "Evimizde Etimesgut Belediyespor ile hem önemli hem de zor bir karşılaşma oynadık. Çocuklarımız aslanlar gibi mücadele ettiler. Ağır bir zeminde oynanmasına rağmen çocuklarımız iyi mücadele edip, haklı bir galibiyete imza attılar. Biz yönetim olarak göreve geldiğimiz günden itibaren takımımızdan son derece memnunuz. Hepsi karakterli oyuncular. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Turgutluspor, Turgutlu halkının desteği ile hak ettiği yere gelecek. Bugün ki karşılaşmada takımımıza destek veren taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika boyunca takımımıza destek verdiler. Aldığımız galibiyeti camiamıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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