Turgutluspor Asbaşkanı Daşkan: "Şanssız bir süreçten geçiyoruz" - Haberler Spor
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Turgutluspor Asbaşkanı Daşkan: "Şanssız bir süreçten geçiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor Asbaşkanı Daşkan:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'un Asbaşkanı Bülent Daşkan, "Oynadığımız maçlarda iyi mücadele etmemize rağmen şanssız goller giyiyoruz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'un Asbaşkanı Bülent Daşkan, "Oynadığımız maçlarda iyi mücadele etmemize rağmen şanssız goller giyiyoruz. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Bodrumspor maçıyla bu gidişat son bulacak ve camiamızın mutlu olacağı sonuçlar alınacak" dedi.

Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan, ligde alınan kötü sonuçların ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kalan maçlarda takımın alacağı sonuçlarla camiayı mutlu edeceğine inandığını belirten Bülent Daşkan, "Başkanımız Ahmet Daşkan ve yönetim kurulumuzdaki herkes sevdamız olan Turgutluspor için canla başla çalışıyor. Alınan kötü sonuçların ardından emin olsunlar biz de çok üzülüyoruz. Şanssız bir süreçten geçiyoruz. Oynadığımız maçlarda iyi mücadele etmemize rağmen şanssız goller giyiyoruz. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Bodrumspor maçıyla bu gidişat son bulacak ve camiamızın mutlu olacağı sonuçlar alınacak. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hepimiz kulübümüzü seviyoruz ve kalıcı projelerle Turgutluspor'umuzun geleceği için çalışıyoruz. Teknik direktörümüz Nazım Gülay ve futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Turgutluspor'umuzu Belediye Başkanımız Çetin Akın'ın desteği, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, üyeleriyle beraber tüm Turgutlu halkıyla birlikte Turgutluspor'u layık olduğu yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Haber

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