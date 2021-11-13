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Turgutluspor Afyon'da terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor Afyon'da terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK ile 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Turgutluspor yarın deplasmanda Afjet Afyonspor'un rakibi olacak.

ADIYAMAN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK ile 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Turgutluspor yarın deplasmanda Afjet Afyonspor'un rakibi olacak. Zafer Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Turgutluspor'da sarı kart cezalısı Emre Keskin, Afyonspor deplasmanında görev alamayacak. Teknik direktör Atilla Gerin zorlu bir maça çıkacaklarını ancak istedikleri skoru alarak evlerine döneceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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