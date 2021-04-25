Turgutluspor'a Muhammet Haşim'den kötü haber
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Turgutluspor'a Muhammet Haşim'den kötü haber

Turgutluspor'a Muhammet Haşim'den kötü haber
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'a yenilerek bitime 3 maç kala Play-Off şansını matematiksel olarak kaybeden Turgutluspor'a aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan golcü Muhammet Haşim Çoban'dan kötü haber geldi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'a yenilerek bitime 3 maç kala Play-Off şansını matematiksel olarak kaybeden Turgutluspor'a aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan golcü Muhammet Haşim Çoban'dan kötü haber geldi. Pazarspor maçında sedyeyle soyunma odasına götürülen Haşim'in yapılan detaylı tetkikleri sonucunda ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edilirken, sağ arka adalesinde de yırtık olduğu belirtildi. Bu sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Haşim'in ameliyat olup sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı öğrenildi. Turgutluspor ve takım arkadaşları, Muhammet Haşim'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini dilediler.


Turgutluspor'a Muhammet Haşim'den kötü haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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