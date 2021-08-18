Turgutluspor'a genç forvet
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Turgutluspor'a genç forvet

Turgutluspor'a genç forvet
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, Bursaspor'dan 19 yaşındaki forvet Berat Altındiş'i 1 yıllığına kiraladı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, Bursaspor'dan 19 yaşındaki forvet Berat Altındiş'i 1 yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerine gelen genç futbolcu Başkan Taner Kestaneci ile bir araya gelirken, görüşme sonunda formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrası konuşan Berat Altındiş, "Hedefleri olan bir kulüpten hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada kendimi kanıtlamak ve kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum" dedi. Taner Kestaneci ise, "Berat, genç, başarıya aç ve kendisini ispatlamak isteyen bir oyuncu. Heyecanlı ve enerjik bir oyuncu. Berat'ın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Berat kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.


- Turgutlu
Turgutluspor'a genç forvet
Turgutluspor'a genç forvet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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