Turgutluspor: 7-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turgutluspor: 7-0

17.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:50
Turgutluspor: 7-0

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Ata YıldırımMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Muhammed (Dk. 84 Uğur), Mahmut (Dk. 73 Emre Kaplan), Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Aleksic (Dk. 81 Emir), Kerim, Chadli (Dk. 73 Mete Kaan), Ba (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Ata Yıldırım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Muhammed (Dk. 84 Uğur), Mahmut (Dk. 73 Emre Kaplan), Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Aleksic (Dk. 81 Emir), Kerim, Chadli (Dk. 73 Mete Kaan), Ba (Dk.73 Gulbrandsen)TURGUTLUSPOR: Can- Sinan, Mehmet Kuruoğlu, Emre Keskin, Mert, Samed (Dk. 61 Samet Günhan), Emre Nasuh (Dk. 46 Burak), Haşim Çoban, Ferhat (Dk. 73 Okan), Muhammed Özdemir (Dk. 73 Mete Sevinç), Muhammet Beşir (Dk. 46 Mutlu)GOLLER: Dk. 5 Aleksic, Dk.58 Demba Ba, Dk. 65 Kerim Frei, Dk. 69 Chadli, Dk 79, 83 ve 90+2 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde  Medipol Başakşehir, kendi evinde Misli.com 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti ve kupada son 16 turuna kaldı. 5'inci dakikada Cemali'nin içeri çevirdiği topu Ba müsait pozisyondaki Aleksic'e bıraktı. Sırp oyuncunun ceza sahası çizgidi üzerinden sert şutu ağlarşa buluştu: 1-0.10'uncu dakikada Aleksic'in korner vuruşunda Muhammet Beşir'in çabası yeterli olmadı, Giuliano'nun şutunda kaleci Can gole izin vermedi. 15'inci dakikada Aleksic'in ortasında Demba Ba topu göğsüyle kontrol edierek yaptığı röveşata vuruşu üstten auta çıktı. 35'inci dakikada Berkay'ın pasında Demba Ba'nın vuruşu direği yanından auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 50'nci dakikada Berkay'ın sağ çaprazdan ara pasında Demba Ba'nın şutunda kaleci Can gole izin vermedi.58'inci dakikada ceza sahasını hemen önünde Giuliano'nun topuk pasında Demba Ba kaleci Can'ı da geçerek topu ağlara gönderdi: 2-0.59'uncu dakikada Demba Ba'nın ceza sahası sağ çaprazda Chadli'ye pasını verdi. Belçikalı oyuncunun şutunu kaleci Can kornere çeldi.65'inci dakikada Aleksic'in sağ kanattan sol ayağının dışıyla yaptığı ortaya Kerim Frei dokundu topu ağlara gönderdi: 3-0. 69'uncu dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası çaprazında Chadli kaleciyi geçerek topu ağlara yolladı: 4-0.79'uncu dakikada sağ kanattan Mete'nin pasında Gulbrandsen kaleciyi geçerek skoru 5-0 yaptı. 81'inci dakikada Mutlu'nun ceza sahası dışından şutu üst direğe çarparak auta çıktı. 83'üncü dakikada Giuliano'nun ara pasında Gulbrandsen kaleci Can'ı yine geçerek topu ağlara gönderdi: 6-0. 90+2'nci dakikada Uğur Uçar'ın ortasında Gulbrandsen topuğuyla topu ağlarla buluşturdu: 7-0.

Mücadeleyi Başakşehir 7-0 kazandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Yücel Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Nilgün Belgün
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Fenerbahçe Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutluspor: 7-0 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 20:52:48. #1.15#
title