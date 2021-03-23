Turgutluspor 3 puan avında
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Turgutluspor 3 puan avında

23.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:35
Turgutluspor 3 puan avında

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyip Play-Off hedefinin uzağında kalan Turgutluspor, yarın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor karşısında 3 puan sınavı verecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyip Play-Off hedefinin uzağında kalan Turgutluspor, yarın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor karşısında 3 puan sınavı verecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde ilk galibiyetini arayacak Turgutluspor, grupta 48 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde sekizinci basamakta haftaya başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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