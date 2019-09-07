Turgutluspor: 1-3

07.09.2019 18:31

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Can Öztekin (xx), Uğur Aydoğdu (xx)

KEMERSPOR 2003: Enes (x)- Reha (x)(Dk.46 Hüseyin xx), Kemal (xx), Umut (xx), Erdin (xx), Şiyar (xx), Fahri (xx)(Dk. 67 Onur x), Tolgahan (xx), Oğuz (xx), Berkay (xx), Semih (xx)(Dk. 46 Baran x)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx)- Hayrullah (xx), Samet (xx)(Dk. 88 Mustafa Yılmaz), Abdülkadir (xxx), Mithat (xxx), Onur(xx)(Dk. 82 Ferhat Katipoğlu), Mehmet (xx), Yiğit (xx), Yasin (xx)(Dk. 76 Alperen Doğan x), Necmi (xx), Emre (xx)

GOLLER: Dk. 75 Hüseyin Atalay (Kemerspor 2003)- Dk. 19 ve Dk. 27 Abdülkadir Akyıldız, Dk.78 Hayrullah Çelik (Turgutluspor),

SARI KARTLAR: Semih Can Şen, Şiyar Kepir, Berkay Arslan, Erdin Üzer (Kemerspor 2003), Mithat Yaşar (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Turgutluspor'a 3-1 yenildi.

19'uncu dakikada Turgutluspor atağında sol kanatta topla buluşan Mithat Yaşar, topu ceza alanı içerisinde bulunan Abdülkadir Akyıldız'a yolladı. Gelen topa voleyle vuran Abdülkadir'in sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.

27'nci dakikadaki Turgutluspor atağı kalabalık bir şekilde sol kanattan gelişti. Sol kanatta topla buluşan Mithat Yaşar'ın pası ile ceza alanında topla uygun bir şekilde topla buluşan Abdülkadir Akyıldız plase vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

75'inci dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Umut Akpınar topu ceza alanı çizgisi üzerinde bulunan Hüseyin Atalay'a yolladı. Topun gelişine plase vuruş yapan Hüseyin Atalay'ın şutu ağlarla buluşutu: 1-2.

78'inci dakikada korner atışı kullanan Turgutluspor'dan Alperen Doğan topu ceza alanı içerisine havadan gönderdi. Karambolde topa iyi yükselen Onur Garip'in kafa vuruşunu Kemerspor kalecisi Enes Sancar Şahin yumruklarken kısa düşen topa hamle yapan Hayrullah Çelik farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Turgutluspor 3- 1 kazandı.

Kaynak: DHA

- Antalya