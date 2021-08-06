Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir

Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, sabah gerçekleştirdiği antrenmanında sahaya bir köpekle renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, sabah gerçekleştirdiği antrenmanında sahaya bir köpekle renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Turgutluspor sabah yaptığı çalışma öncesi cins bir köpek sahaya girdi. Futbolcularımızın yanına giden sevimli köpek, bir süre oyuncularımızla oynadıktan sonra sahayı terk etti. Oyuncularla birlikte saha içinde koşan ve kendisini sevdiren sevimli köpek, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. - MANİSA

Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir
Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir
Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir
Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir
Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Gülben Ergen Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgutluspo'un sabah antrenmanına davetsiz misafir - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:26:58. #1.15#

title