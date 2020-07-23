Turgutlulu çocuklara bayram hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turgutlulu çocuklara bayram hediyesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ÖzManysa İnşaat tarafından hayata geçirilen Life City projesinin kurucusu ve genel müdürü Mesut Çiftçi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Turgutlulu çocuklara bayram hediyesi
23.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:54

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ÖzManysa İnşaat tarafından hayata geçirilen Life City projesinin kurucusu ve genel müdürü Mesut Çiftçi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

İhtiyaç sahibi 550 çocukla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelen Life City Turgutlu ekibi, çocuklara giyim alışverişi için 150'şer liralık hediye çeki verdi. Ekip, proje süresince Turgutlu halkıyla güzel bir bağ kurduklarını dile getirdi.

Life City Genel Müdürü Mesut Çiftçi, "Her bayram yaptığımız gibi bu bayramda da ihtiyaç sahipleriyle bir araya geliyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bugün bunu bir kez daha yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin yapı taşı olan çocuklarımızla erkenden bayramlaşarak, 550 çocuğumuza giyim alışverişi için 150 TL'lik hediye çeki verdik. Bizi kamçılayan ve daha azimle çalışmamıza sebep olan bu yardımlaşma duygusunu yaptığımızın işin ruhuna katıyor ve ülkemiz için daha nice faydalı ve katma değeri yüksek işlerde buluşmayı ümit ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi Politika
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum Spor
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Halife Hafter Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Michael Jackson Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Selçuk İnan Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Turgutlulu çocuklara bayram hediyesi - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:13:22. #1.15#
title