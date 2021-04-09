Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu
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Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu

Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Şimal Seyman, 15-17 yaş aerobik jimnastik dalında teklerde, çiftlerde ve üçlü takım yarışmasında altın madalya kazandı.

Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Şimal Seyman, 15-17 yaş aerobik jimnastik dalında teklerde, çiftlerde ve üçlü takım yarışmasında altın madalya kazandı.

Türkiye'de 9 ilden 61 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda başlayan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 15-17 yaş ve 18 yaş üzeri kategorisinde toplam 20'si erkek, 41'i kadın toplam 61 sporcu katılıyor. 2 gün sürecek şampiyonada Manisa'nın Turgutlu ilçesinden katılan Şimal Seyman, 15-17 yaş aerobik jimnastik dalında teklerde, çiftlerde ve üçlü takım yarışmasında altın madalya kazandı. Teklerde Türkiye şampiyonu olarak Turgutlu'yu gururlandıran Şimal Seyman, Azerbaycan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek hakkı kazandı. - MANİSA

Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu
Turgutlulu cimnastikçi Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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