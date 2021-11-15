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Turgutlu Zabıtasından fırınlara denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Turgutlu Zabıtasından fırınlara denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle fırınlara denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle fırınlara denetimlerini gerçekleştirdi. Kent genelindeki toplam 50 fırında etiket, gramaj, ruhsat ve hijyen kontrolleri yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini gerçekleştirdi. Turgutlu'nun farklı noktalarında 50 fırında yapılan denetimlerde etiket, gramaj, işyeri ruhsat ve hijyen kontrolleri ekipler tarafından titizlikle yürütüldü. Kanun ve mevzuatlara uygun olmayan şekilde faaliyetlerini sürdüren fırınlara gerekli uyarılar yapıldı ve işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haksız kazanç sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına kentimizde hizmet veren 50 fırına denetimlerimizi yaptık. Ekiplerimiz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gramaj ve etiket başta olmak üzere hijyen ve işyeri ruhsat kontrollerinde bulundular. Denetimlerimizi sıklıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu Zabıtasından fırınlara denetim

Turgutlu Zabıtasından fırınlara denetim

Turgutlu Zabıtasından fırınlara denetim

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