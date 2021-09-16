Turgutlu Zabıtasından fahiş fiyat denetimi - Haberler
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Turgutlu Zabıtasından fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Turgutlu Zabıtasından fahiş fiyat denetimi

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimleri sürdürüldü. Ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü ekiplerce yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler sırasında kanun ve mevzuatlara aykırı şekilde uygulama yapan işletmeleri tespit ederek tutanak tuttu ve gerekli uyarılarda bulundu.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmamaları ve haksız kazancın önüne geçebilmek adına fiyat ve etiket denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen işletmelerde reyonlar tek tek dolaşılarak gıda ve tüketim malzemelerinde fahiş fiyat ve etiket kontrolü titizlikle yürütülüyor. İlgili kanun ve mevzuatlara uymayan işletmeler ise tespit edilerek gerekli tüm işler uygulanıyor. Denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Turgutlu Zabıtasından fahiş fiyat denetimi

Turgutlu Zabıtasından fahiş fiyat denetimi

Turgutlu Zabıtasından fahiş fiyat denetimi

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