Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor

Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile kaldırım işgaline yönelik denetimler sürdürülüyor. Yayaların kullanım alanı olan cadde ve sokaklardaki kaldırımların, işyerleri tarafından işgalinin önüne geçmek amacıyla Turgutlu genelinde pek çok noktada denetimler yapıldı. Denetimler sırasında kanun ve mevzuata aykırı olarak ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarlarına yerleştiren işyerleri hakkında gerekli işlemler uygulanırken, kaldırım ve yol işgalinin önüne geçmek adına denetim ve çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Yapılan denetimlerle ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Öncelikli olarak yayalarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin kaldırım ve yol kenarlarında bulunmasına izin vermeyeceğiz. Ekiplerimizle birlikte kaldırım işgaline yönelik denetimlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor
Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor
Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor
Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Aytaç Şaşmaz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Merve Çoban Lionel Messi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:18:44. #1.16#

title