Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı
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Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı

Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri seyyar satıcı ve katı atık toplayıcılarına yönelik kent genelinde denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri seyyar satıcı ve katı atık toplayıcılarına yönelik kent genelinde denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini düzenli aralıklarla gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince seyyar satıcılar ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına bağlı olarak katı atık toplayıcılarına denetim yapıldı. Denetimlerde kanun ve mevzuatlara aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıların tezgah ve ürünleri ile halk sağlığını olumsuz etkileyen, aynı zamanda görüntü kirliliğine sebebiyet veren katı atık maddeler ve ekipmanlar toplandı. Denetimler sırasında seyyar satıcılara ve katı atık madde toplayan şahıslara gerekli uyarı ve işlemler de ekiplerce yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "İlgili kanun ve mevzuatlara uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren esnafımızın hakkını korumak ve vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz kent genelinde tespit edilen noktalarda seyyar satıcılara ve katı atık toplayıcılarına yönelik denetim yaptılar. Turgutlu Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı
Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı
Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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