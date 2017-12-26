Turgutlu'yu 45 Soruda Anlatacaklar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve çalışmaları başlatılan '45 Soruda Turgutlu' kitabı için komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri kitapta yer alacak sorular için çalışmalarını sürdürürken Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, "Bu kitap ile tarihe not düşülecektir" dedi.



Turgutlu Kaymakamlığında yapılan toplantıda Halk Eğitim Müdürü Hayrettin Uslu, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Arıtürk, Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi sorumlusu Mehmet Gökyayla, kurulda bulunan edebiyat öğretmenleri yer aldı. Örnek sorular masaya yatırılarak soruların üzerinde çalışıldı.



Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Turgutlu'nun tarihi, kültürel mirasını merak uyandıracak sorularla tanıtmak için bu projeyi başlattık. Turgutlu'nun dokusunu en ince detayına kadar irdeliyoruz. Bu kitapta Turgutlu'nun arşivine not düşecek çalışmalar arasında yer alacak." - MANİSA