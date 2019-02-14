Turgutlu'ya Estetik Dokunuş

Turgutlu Belediyesi kent estetiğine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, bu kapsamda Küçük Sanayi Sitesi (KSS) alt geçidi ile Manisa Kavşağı kolonlarını kompozit kaplaması ile çok farklı bir görünüme kavuşturdu.

Turgutlu Belediyesi alt yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, bir yandan da şehrin görünümüne renk katacak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi ile Manisa Kavşağı kolonları renkli kompozitle kaplanarak farklı bir görünüme sahip oldu. Yapılan çalışmalar ile geçitlerin görsel olarak ilçeye güzellik kattığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Şehrimize hem görsel açıdan estetik kazandırmak hem de görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi ile Manisa Yol Kavşağı'nın kolonlarına renkli kompozit kaplama çalışması yaptık. Böylelikle bu alanlar hem görsel açıdan estetik bir görünüme sahip oldu hem de görüntü kirliliğinin önüne geçmiş olduk. Turgutlumuz için hayırlı olsun" dedi.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaman da yapılan güzel çalışma için Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA