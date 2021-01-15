Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü

15.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:11
Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri güne beyaz örtüyle uyandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Turgutlu'da sabah saatlerinde yüksek kesimlere yeni yılın ilk karı yağdı. Kentin Dağmarmara bölgesindeki mahallelerin sakinleri, güne kar yağışıyla başladı. Vatandaşlar,  kar manzaralarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Şu ana kadar kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmadığı Turgutlu'da Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile Turgutlu Belediyesi ekipleri hazırlıklarını yaptı. Trafik ekipleri de vatandaşları kar lastiği takmaları ve yakın takip yapmaları konusunda uyardı.


Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü
Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü
Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:12:50. #1.14#
title