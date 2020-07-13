Turgutlu Tapu Müdürlüğü'nde koronavirüs vakası MANİSA'da, Turgutlu Tapu Müdürlüğü görevlisinde koronavirüs tespit edildi.

MANİSA'da, Turgutlu Tapu Müdürlüğü görevlisinde koronavirüs tespit edildi. Müdürlükteki 5 çalışan da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Subaşı Mahallesi Kervan yolundaki Turgutlu Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı birimde çalışan 5 personel de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. İlçe Tapu Müdürlüğü'nün girişine, 'Covid-19 nedeniyle 6 personelimiz karantina altına alınmış olup, vatandaşlarımızın işlemlerde gecikmeler yaşanabilecektir. Şimdiden anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz' yazısı asıldı.

Kaynak: DHA