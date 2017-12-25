Turgutlu Sydv'de Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinin muhtar üyeleri belirlendi.



Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan Turgutlu SYDV Genel Kurulunda, Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapacak muhtarların belirlenmesi için seçim yapıldı.



Turgutlu SYDV Müdürü Dilşat Can Çayır ve mahalle muhtarlarının katıldığı seçimde, İsmail Hakkı İbili, Ali Erdoğan ve Tekin Öztürk iki üyelik için aday oldu.



Yapılan seçim sonucunda 36 oy alan Erdoğan ile 33 oy alan Öztürk heyet üyeliğine seçildi. Diğer aday İbili ise 22 oy alarak seçilme şansını yitirdi.