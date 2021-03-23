Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi

23.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:39
Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı Nevruz Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek 'Semeni' adı verilen ve içinde farklı yiyeceklerin olduğu geleneksel...

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı Nevruz Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek 'Semeni' adı verilen ve içinde farklı yiyeceklerin olduğu geleneksel tepsiyi hediye etti.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nevruz Bayramını gerçekleştirdikleri ziyaretlerle kutladı.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilk olarak Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz'ı ziyaret ederek, Nevruz Bayramını kutladı.

Ziyarette Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba, Kaymakam Yılmaz'a baharın gelişini simgeleyen buğday tohumundan oluşturulmuş çim, çerez, macun ve soğan kabuğu ile haşlanmış boyalı yumurtaların bulunduğu 'Yeddi levin' adı verilen yiyeceklerden oluşan Semeni tepsisi takdim etti.

Kaymakam Yılmaz'ın kendilerini çok güzel karşıladığını ve ağırladığını kaydeden Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve yönetimi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da ziyaret ederek Semeni tepsisi hediye etti. Ziyaretlerde yumurta tokuşturulurken baharın gelişi de kutlandı. - MANİSA

Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi
Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi
Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi
Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Merve Dizdar Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden 'Semeni' tepsisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:39:43. #1.14#
title