Turgutlu polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
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Turgutlu polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

14.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:18
Turgutlu polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Turgutlu'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.

Turgutlu'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.

Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen V.B.Ç. (27) kaldığı otel odasında gözaltına alındı. Şahsın üzerinde 23 gram metamfetamin, ikametinde ise narkotik köpeği ile yapılan aramada 87 gram metamfetamin ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 110 gram metamfetamin ve 5 gram esrar maddesine el konulurken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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