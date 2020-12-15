Turgutlu ovası güvenlik kameralarıyla izlenecek

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Çiftçi Koruma Başkanlığı, Turgutlu Ticaret Odası, Turgutlu Ticaret Borsası, Turgutlu Ziraat Odası ve Esnaf Kefalet Odasıyla birlikte ovaların güvenliğinin sağlanmasına yönelik proje hayata geçirdi.

Turgutlulu çiftçilerin ovalarında yaşanan hırsızlık sorunu ile ilgili Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Çiftçi Koruma Başkanlığı, Turgutlu Ticaret Odası, Turgutlu Ticaret Borsası, Turgutlu Ziraat Odası ve Esnaf Kefalet Odası ortaklaşa bir projeye imza attı. Söz konusu proje kapsamında Turgutlu Ovası 32 adet güvenlik kamerasıyla 7 gün 24 saat olası bir hırsızlık sorununa karşı kontrol edilecek. Çalışmalar doğrultusunda Turgutlu Ovasına 12 kamera kurularak projenin ilk etabı tamamladı.

Turgutlu Çiftçi Koruma Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Çiftçilerimizin ovasında hırsızlıkla ilgili yıllardır çok ciddi şikayetler alıyorduk. Çiftçilerimizin yaşadıkları bu sorunlara çözüm bulmak ve alın teri ile ürettikleri ürünleri korumak için Turgutlu Çiftçi Koruma Başkanlığı, Turgutlu Ticaret Odası, Turgutlu Ticaret Borsası, Turgutlu Ziraat Odası ve Esnaf Kefalet Odasıyla birlikte proje gerçekleştirerek Turgutlu Ovasını güvenlik kameralarıyla gözetim altına alıyoruz. Turgutlumuzun menfaatleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tüm sivil toplum örgütlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edecek, Turgutlumuza hizmet noktasında elimizden gelen bütün emeği ortaya koyacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı