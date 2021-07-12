Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ediyor
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Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ediyor

Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediyesi ova yollarındaki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi ova yollarındaki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından Yarıntı Mevkisinde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Asfalt Şantiyesinin kurulmasının ardından ova yolları ve şehir içinde asfaltlama atağına başlayan Turgutlu Belediyesi, bir noktada daha asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Sabancı Karakolu, Bostanlı Karakolu, Hışırlık ve Acıbadem Mevkileri ile Selvilitepe ve İstasyonaltı Mahallelerinde asfalt serim çalışmalarının ardından Yarıntı Mevkisinde de asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin program dahilinde sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda Yarıntı Mevkisinde 14 bin 600 metrekare asfalt serimi yapıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ova yollarımızda ve merkez mahallelerimizde asfaltlama çalışmalarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın yol sorununu fazlasıyla yaşadıkları ve çözüm bekledikleri Yarıntı Mevkisinde asfaltlama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Ova yollarımızda ilk yıl için belirlediğimiz 60 kilometrelik hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Asfaltlanmamış ova yolu bırakmayarak çiftçilerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin yaşadıkları yol sorununu sona erdireceğiz. Çalışmalarımız Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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