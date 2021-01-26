Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu belirlendi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in müteşebbis heyeti başkanı olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in müteşebbis heyeti başkanı olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Vali Karadeniz başkanlığında Turgutlu Belediyesi Şehir Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TOSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Hami Özer seçildi.

Hüseyin Maliz'in TOSB Başkan Vekili olarak belirlendiği toplantıda, Bilgehan Demirdöver, Celalettin Üzümcü ve Mustafa Tunçdibek yönetim kurulu üyesi oldu.

Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu Temsilciliğine ise Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ile Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Yaman getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen