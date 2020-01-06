Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü (2)
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Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü (2)

15 MAHALLENİN YOLU KAPANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:10
Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü (2)

15 MAHALLENİN YOLU KAPANDI

'nın ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeniköy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarıbozkır, Ören, Yunusdere, Hacıisalar, Kuşlar, Kabaçınar ve Karaköy mahalleleri, ulaşıma kapandı. Yetkililer, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Kaynak: DHA
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