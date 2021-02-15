Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

15.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:37
Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara grubu mahallelerinde, kar yağışı etkili oluyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara grubu mahallelerinde, kar yağışı etkili oluyor.

Turgutlu'da öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde bulunan Dağmarmara bölgesindeki Karaköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Kabaçınar ve Yunusdere gibi kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Bölge beyaz örtü ile kaplanırken mahalleliler, kartopu oynayıp, oluşan harika manzarayı cep telefonlarına kaydetti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğunu yaşanmadığı mahallelerde yetkililer, vatandaşlar ve araç sürücüleri yoldaki buzlanmaya karşı uyarıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Turgutlu Belediyesi ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.


Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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