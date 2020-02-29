Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)
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Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)

MAHSUR KALANLAR KURTARILDITurgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 8 araç, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

29.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:37
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 8 araç, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.Ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, yollarına devam etti. Yetkililer, kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Kaynak: DHA

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