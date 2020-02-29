Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)
MAHSUR KALANLAR KURTARILDITurgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 8 araç, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
29.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:37
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 8 araç, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.Ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, yollarına devam etti. Yetkililer, kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
Kaynak: DHA