Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)
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Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILARTurgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

29.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:56
Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR

'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Dağmarmara mevkiinde 8 araç, kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Vatandaşın yardım çağrısıyla, ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA

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