TURGUTLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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TURGUTLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara bölgesindeki mahallelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara bölgesindeki mahallelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Belediye ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Turgutlu'da soğuk ve kar yağışının etkili olacağı konusunda vatandaşları uyarmasının ardından ilçenin yüksek kesimlerinin yanı sıra Dağmarmara bölgesindeki Dağyeniköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Karaköy, Kabaçınar ve Yunusdere gibi kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı mahallelerde yetkililer, vatandaşları ve araç sürücülerini yoldaki buzlanmaya karşı uyardı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.

TURGUTLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Turgutlu, Karaköy, kar, Güncel, Haber

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