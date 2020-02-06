Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

06.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:56

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bazı mahallelerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerde bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney ve Yukarı Bozkır'a kadar etkisini gösterdi. Çaldağı'nda kar kalınlığı; 10 santimetreye ulaştı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, mahalleliler beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekip, oyunlar oynadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: DHA