Turgutlu'nun tüm noktalarında gecegündüz çalışma var

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde arazi yollarını düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde arazi yollarını düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bununla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde tamirat çalışmaları gün boyu devam etti.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler İzzettin, Yayla, Dağyeniköy ve Osmancık Mahallelerinde eş zamanlı çalışmalarını yürüttü. Çalışmalar kapsamında üreticiler başta olmak üzere mahalle sakinlerinin sıklıkla kullandıkları arazi yollarını düzeltme çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.

İstiklal Mahallesi Şehit Samet Yılmaz Sokak ile Kuşlar Mahallesinde su ve kanalizasyon, doğal gaz ve internet çalışmaları sırasında kazılan bölgelerde parke tamiratları yine ekiplerce gerçekleştirildi.

Turgutlu'da yaşayan tüm vatandaşların en iyi şekilde hizmet alması için çalışıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Merkez ve kırsal mahallelerimizde eksikliklerin tamamlanması, Turgutlu'muzun tüm noktalarında vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alması için gece - gündüz demeden çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin destekleri ile de hep dediğimiz gibi 'daha güzel bir Turgutlu için' çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı