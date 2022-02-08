Turgutlu'nun parklarındaki zeytinler ihtiyaç sahipleri için kullanılıyor

Turgutlu Belediyesine ait park ve yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden elde edilen yaklaşık 800 kilogram zeytinyağı, ihtiyaç sahiplerine için yapılacak yemeklerde kullanılmak üzere aşevi ve hayır merkezine bağışlandı.

Turgutlu Belediyesine ait park ve yeşil alanlarındaki zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden zeytinyağı üretimi gerçekleşti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan zeytinlerden ilk etapta 800 kilogram zeytinyağı elde edildi. Üretilen zeytinyağı, aşevi ve hayır merkezi aracılığıyla her gün 700'ü aşkın aileye dağıtılan yemeklerde kullanılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da belediyemize ait park ve yeşil alanlarından yaptığımız hasat sonucunda zeytinyağı üretimimizi gerçekleştirdik. Bu yıl zeytin hasadında bir düşüş yaşanmasına rağmen ilk etapta 800 kilogram zeytinyağı elde ettik. Zeytinyağımızı, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı gereği aşevi ve hayır merkezimizde ihtiyaç sahibi 700'ü aşkın ailemize günlük olarak ulaştırdığımız yemeklerde kullanacağız. Kaynaklarımızı Turgutlu'muz ve hemşerilerimiz için kullanmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA