Turgutlu'nun imar palnı fay hattı dikkate alınarak yapılacak

27.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:19

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in konuşmacı olarak katıldığı "Turgutlu'nun Fay Hatları ve Deprem" konferansı Eski Belediye Binasında gerçekleştirildi. Programda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun imar planının fay hattı dikkate alınarak yapılacağını açıkladı.



Farklı şehirlerde yaşanan depremler nedeniyle Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Turgutlu Eski Belediye Binasında "Turgutlu'nun Fay Hatları ve Deprem" konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir katıldı. Sözbilir tarafından konferansta deprem, Turgutlu'nun fay hatları ve deprem hareketliliği, depreme hazırlık gibi konularda bilgiler aktarıldı.



Konferansa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Konferans sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Sözbilir'e teşekkür plaketi takdim ederken şunları söyledi: "Biz de Turgutlu'nun imar planının hazırlanmasıyla ilgili ülkemizin en önemli teknik üniversitelerinden birinde görev yapan bir profesör ve uzman ekiple anlaştık. Turgutlu'ya gelerek 1 ay boyunca ilçemizi sokak sokak gezerek Turgutlu'nun imar haritasını çıkaracaklar. Bu araştırma esnasında Turgutlu'nun fay haritasını da dikkate alarak bir planlama yapacağız. Bu süreçte hocamızdan da gerektiğinde destek isteyeceğiz. Bizlere aktardığı değerli bilgiler için hocama ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım." - MANİSA

Kaynak: İHA