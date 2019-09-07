Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

07.09.2019 12:03

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı.



Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumu sonrası Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve Turgutlu'nun Kurtuluşunu konu alan küçük bir tiyatro gösterisi sunuldu.



Törene, Turgutlu Kaymakam Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hilmi Karaer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA