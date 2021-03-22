Turgutlu'nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor
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Turgutlu'nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor

22.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:25
Turgutlu'nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri arazi yolları üzerinde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri arazi yolları üzerinde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesinin kendi asfalt şantiyesini kurmasının ardından arazi yolları ve merkez mahallelerde asfalt hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa göre Dokuzuncu Mıntıka Sabancı Karakolu Yolunda asfaltlama öncesinde hazırlık çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Turgutlu'nun tüm noktalarında çalışmaları eş zamanlı yürüten ekipler ayrıca Ergenekon Mahallesi Asım Kömürcü Sokakta yol açma çalışması ile Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokakta parke tamiratına gün boyu devam etti.

Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezinin bahçesinde boyama çalışması Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı.

Turgutlu'da asfalt sorununun yaşanmayacağını ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Asfalt Şantiyemizi kurmamızın hemen ardından ilçemizin dört bir yanında asfalt hazırlık çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Arazi yollarımız öncelikli olmak üzere tespit edilen tüm noktaların asfaltlama çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarımızın yanında ekiplerimiz program dahilinde çalışmalarını tamamlıyor. Hep söylediğimiz gibi daha güzel bir Turgutlu için çalışıyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu'nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor
Turgutlu'nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor
Turgutlu'nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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