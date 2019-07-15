Turgutlu Merkeze Daha Verimli İçme Suyu Ulaşması Sağlandı

Ekonomik ömrünü tamamlayan motopomp yenisi ile değiştirilerek ilçe merkezine kesintisiz su ulaşması sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelere kesintisiz ve dayanıklı sistemlerle içme suyu temin etmek adına var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Turgutlu ilçe merkezine ulaşan suyun verimini artırmak için bir çalışma gerçekleştirdi. Selvilitepe İçme Suyu Deposunu besleyen motopomp yenisi ile değiştirilerek, ilçe merkezine daha verimli su ulaşması sağlandı.

Sağlıklı yapılar, yeni nesil sistemler

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, tüm ilçeleri kapsayacak şekilde içme suyu tesislerini yenilemek için atılan adımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "İl genelinde eski içme suyu sistemlerinden kaynaklı kesintiler yaşanmaması için idare olarak koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimizin Selvilitepe'de bulunan içme suyu tesisinde yaptığı incelemeler sonrasında bir motopompun artık eski veriminde çalışmadığını gördük. Yenileme işlemi sayesinde tesisimizin verimi de önemli ölçüde arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız güçle vatandaşlarımıza kesintisiz ve yeni nesil sistemlerle su ulaştırmak için attığımız adımlar artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler