Turgutlu kırsalındaki çalışmaları hızla devam ediyor Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerin bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak kırsal mahallelerinin de bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler bu doğrultuda Kuşlar Mahallesinde yer alan Kuşlar Camii avlusunda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca Karaköy Mahallesinde yer alan kiraz alım alanın parke tamiratı işlemlerine de devam ediyorlar.

"Çalışmalarımızı eksiksiz şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz"

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Turgutlu'muzda merkez mahallelerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin hazırladığı program doğrultusunda ekiplerimiz bugün Kuşlar ve Karaköy Mahallelerimizde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Camilerimizin uzun aradan sonra ibatede açılmasının ardından Kuşlar Camii avlusunun ivedilikle parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık. Aynı şekilde vatandaşlarımız tarafından yoğunlukla kullanılan Karaköy Mahallemizde bulunan kiraz alım yerinin de parke tamiratı çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Turgutlu'muzun tüm mahalleleri ve ihtiyaç duyulan tüm noktalarında çalışmalarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA