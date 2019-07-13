Turgutlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda uzun bir aradan sonra toplanarak genel kurul toplantısını gerçekleştiren Turgutlu Kent Konseyi, Cuma günü de Yürütme Kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen yürütme kurulu toplantısına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı. Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen tarafından yönetilen toplantıda konuşan Başkan Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak uzun bir aradan sonra Kent Konseyi genel kurulunu geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirdik. 3 oturumlu seçimle bir başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimini yaptık. Bugün de yürütme kurulu ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Burada amacımız Turgutlu'ya hizmet etmek, Turgutlu'nun sorunlarına çözüm bulmak için çabalamak. Bugün meclis komisyonları ve alt çalışma grupları oluşturulacak. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak hizmet binamızın 7. katında Kent Konseyi için bir yer yapıyoruz. Toplantı salonu da olacak. Bundan sonra Kent Konseyi belediye ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Ben mecliste ve komisyonlarda yer alan arkadaşlara görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen tarafından Kent Konseyi Genel Sekreterliği için Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen'in ismi önerildi ve Gökmen Kent Konseyi Genel Sekreteri oldu. Ardından Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi, Muhtarlar Meclisi oluşturuldu. Buna istinaden alt çalışma grubu olarak Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Grubu, Tarım ve Hayvancılık Grubu, Afet ve Kriz Yönetimi Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Tüketici Hakları Grubu, Çevre Sağlık Grubu, Asayiş ve Trafik Grubu, Eğitim Kültür Tarih ve Gençlik Grubu, Ticaret ve Ekonomi Grubu, ARGE ve Avrupa Birliği Grubu ile Denetleme Grubu komisyonları oluşturularak görev dağılımı gerçekleşti. Kurul her ayın son Çarşamba günü de toplanma kararı aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA