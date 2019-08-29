Turgutlu Kent Konseyi 'Kadına şiddete hayır' dedi

29.08.2019 09:48

Turgutlu Kent Konseyi ve Kadın Meclisi son günlerde artan kadın cinayetlerine tepki göstermek ve kınamak için bir basın açıklaması düzenledi. Ortapark saat kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İnsan yetiştirmeliyiz. Gerçekten topluma duyarlı, kadına saygılı, yaşlıya saygılı bireyler yetiştirmeliyiz. Ne olduğunu bilen insanlar yetiştirmeliyiz" dedi.



Turgutlu Kent Konseyi ve Kadın Meclis grubu ülkemizde son günlerde artan kadın cinayetlerine yaptığı basın açıklaması ile tepki gösterdi. Ortapark saat kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı. Basın açıklamasından önce TURBEM eğitim merkezi öğrencileri sosyal medyada büyük beğeni toplayan 'Siz kadınsınız' videosunu canlı olarak bir kez daha sergiledi.



Basın açıklamasında ilk konuşmayı yapan Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen, basın açıklamasına katılarak destek verenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.



Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan CHP Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel, "Dün Özge Canlar, bugün Emine Bulutlar. Emine Bulut'un çığlıkları kulaklarımızda hala devam ediyor. Öldürülen ya da şiddet uğrayan kadınların; giydikleri elbiselerin rengi, makyaj yapmaları, evlerine bir saat geç gelmeleri, cep telefonuyla sıkça konuşması gibi nedenler tahrik sayılarak büyük ceza indirimleri uygulanmaktadır. Toplumun en savunmasız kesimi olan kadın ve çocukların yaşam hakkına yönelen suçlarda ceza indirimi uygulanmamasını istiyoruz" dedi.



"Topluma duyarlı bireyler yetiştirmeliyiz"



Yapılan basın açıklamasına konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise şunları söyledi: "Bu olay bende bir travmaya neden oldu. Ülkemizde bir travma oluşturdu. İnşallah biz Turgutlu Belediyesi olarak çok güzel bir video hazırladık. Emeği geçen arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bir bilinç oluşturmuşuzdur. Yayınladığımız video ile çok güzel bir mesaj oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra da biz bu yönetim anlayışıyla Turgutlu'da sosyal belediyecilik anlamında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her zaman söylüyorum, her şey yol yapmak, park yapmak, büyük projelere imza atmak değil. İnsan yetiştirmeliyiz. Gerçekten topluma duyarlı, kadına saygılı, yaşlıya saygılı bireyler yetiştirmeliyiz. Ne olduğunu bilen insanlar yetiştirmeliyiz. Gerçekten biz bu anlamda belediye olarak, ben belediye başkanı olarak üzerime düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğim. Buradan bir kere daha Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum ve bu yalnızca kadınlarımızın sorunu değil, hepimizin sorunu, bir insanlık sorunu. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah tekrarlarını yaşamayız, bu tür olaylarla birlikte olmayız. Daha güzel etkinliklerle, daha aydınlatıcı, Turgutlu'yu daha farklı noktalara taşıyacak mutlu etkinliklerle birlikte oluruz. Hepimize geçmiş olsun."



Başkan Akın daha sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Siz kadınsınız' videosunu canlı olarak sergileyen gençleri bir kez daha tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA