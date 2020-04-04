Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme
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Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Turgutlu, İzmir

Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme

Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı.

04.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:12
Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme

Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme

MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir sınırında emniyet güçleri tek tek araç kontrolü yaptı. Kontroller sırasında uzun araç konvoyu oluştu.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı. Geçişi zorunlu olmayan araçlar giriş ve çıkış izni verilmedi. Geçiş yapabilecek isimler ise belgelerini eksiksiz ibra ederek yollarına devam edebildiler. Uygulama E-96 Karayolu üzerinde hem İzmir istikametine hemde Ankara istikamete olmak üzere 2 noktada yapıldı.

Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme

Kaynak: İHA

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Turgutlu-İzmir yolunda polisten denetleme
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