Turgutlu Fatih Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi
Turgutlu'daki evsel katı atıkların Manisa Büyükşehir Belediyesi Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'na katı atıkların taşınması için transfer istasyonu yapımının çalışmalarını tamamladık.
Turgutlu'daki evsel katı atıkların Manisa Büyükşehir Belediyesi Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'na katı atıkların taşınması için transfer istasyonu yapımının çalışmalarını tamamladık.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet