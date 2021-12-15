Turgutlu Fatih Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi - Haberler
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Turgutlu Fatih Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi

Turgutlu Fatih Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Turgutlu'daki evsel katı atıkların Manisa Büyükşehir Belediyesi Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'na katı atıkların taşınması için transfer istasyonu yapımının çalışmalarını tamamladık.

Turgutlu'daki evsel katı atıkların Manisa Büyükşehir Belediyesi Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'na katı atıkların taşınması için transfer istasyonu yapımının çalışmalarını tamamladık.

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