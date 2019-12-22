Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı

22.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hemşehri Dernekleri Platformu, Türk Eğitim Sen ve Turgutlu Belediyesinin işbirliğiyle 'Kanayan yara Doğu Türkistan' konulu program düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kul Doğu Türkistan'da yaşananları anlattı.



Doktorasını Doğu Türkistan'ın milli mücadelesi üzerine yapan İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri olan Ömer Kul, Doğu Türkistan'ın tarihçesi ve günümüzde yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



HemşeHri Dernekleri Platformu, Turgutlu Belediyesi ve Türk Eğitim Sen işbirliğiyle hazırlanan ve Turgutlu Belediyesi eski Belediye binasında gerçekleştirilen programa vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Programa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, BBP İlçe Başkanı Hacı Ergin, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı İsmail Aksaç, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Hasan Tanrıkulu, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, 22. dönem milletvekili Ahmet Orhan, eski belediye başkanlarından Yasin Hoşbilgin, Yunus Erkan, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanını Ünal Kagba, Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen, Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Özduman, Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Bayrak, Erzurumlular Derneği Başkanı Rahim Saraç, Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun, Bitlisliler Derneği Başkanı Ahmet Demir, Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aysel Yiğit, 1920 Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Oğuz Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA