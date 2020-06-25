Turgutlu Devlet Hastanesinden pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek verenlere teşekkür... Turgutlu Devlet Hastanesi yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına destek verenlere teşekkür plaketi takdim etti.

Turgutlu Devlet Hastanesi yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına destek verenlere teşekkür plaketi takdim etti.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy, Hastane Müdürü Mustafa Ergun ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Cemile Baş Kayhan, pandemi sürecinde kendilerine destek veren kurum ve kişileri ziyaret etti.

Aksoy, ziyaret sırasında gönüllü destekçilere Türk halkının birliğini ve beraberliğini gösterdikleri için teşekkür etti, plaket verdi.

Kaynak: AA