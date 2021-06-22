Turgutlu'dan Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mürşit Gedizli, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ercan Özduman ve Başkan Yardımcısı Yusuf Eşman'ı konuk etti.