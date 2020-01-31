Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi
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Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi

Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği üyeleri, İzmir'deki mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

31.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:04
Turgutlu'daki tuğla üreticileri İzmir'de seminer verdi

Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği üyeleri, 'deki mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Derneğin teknik koordinatörü Erdem Fidan, katılımcılara tuğlanın üretim aşamaları, çeşitleri ve özelliklerini anlattı.

Tuğla duvar ile ısı yalıtım uygulamaları ve inşaatlardaki hatalı uygulamalar hakkında bilgilendirme yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

Etkinlikte yeni ürünler ısı ve ses yalıtımlı tuğlalar da tanıtıldı.

Kaynak: AA
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