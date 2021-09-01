Turgutlu'daki kısmi su kesintileri ile ilgili açıklama

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde 2 gündür yaşanan kısmi su kesintileri ve basınç düşüklüğü ile ilgili bir açıklama yaptı. Kesintilerin sebebinin Yarıntı Mevkiinde yaşanan elektrik kesintileri olduğu belirtildi.